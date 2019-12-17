Александр Керфут: «Энгвалл и Михеев умеют летать по льду»

Нападающий «Торонто» Александр Керфут поделился мнением о партнерах по звену Илье Михееве и Пьере Энгвалле. В матче с «Эдмонтоном» (4:1) россиянин забросил победную шайбу, а швед сделал две результативные передачи.

— Мне комфортно играть с такими крайними форвардами, — приводит слова Керфута российская версия официального сайта НХЛ. — Они очень быстрые. Пьер и Микки умеют летать по льду, ставя в затруднение наших соперников. Они могут форсировать ход матча, взорвать его, поэтому играть против таких парней очень трудно.

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