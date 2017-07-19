Александр Гулявцев: "В прошлом году убедился, что в Сочи нельзя проводить сборы"

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев в интервью "СЭ" отметил, что повез команду на сборы в тихое место, учитывая прошлогодний опыт. Перед сезоном-2015/16 команда тренировалась в Сочи. По словам наставника, получились не сборы, а карнавал.

– Вы уехали на сбор на курорт "Игора" в Ленинградской области. Почему сделали такой выбор?

– А зачем нам куда-то далеко ехать? В "Игоре" есть все условия для тренировок и возможность сконцентрироваться на работе.

– В прошлом году вы ездили в Сочи?

– Это был не сбор, а карнавал. Я все-таки убедился, что в Сочи нужно ехать отдыхать, а не проводить сборы. В прошлом году приехали жены игроков. Обстановка была не самая полезная для работы. Сейчас никаких родственников, мы заняты с утра до вечера.

– Выходные есть?

– Ни одного. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Александра Гулявцева