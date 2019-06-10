Алекс Пьетранджело: "Нужно настроиться и подготовиться к седьмой игре"

Защитник "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело после шестого матча финала Кубка Стэнли против "Бостона" (1:5, 3-3) отметил, что нужно хорошо подготовиться к решающей встрече.

- Мы собираемся взглянуть на это со стороны и посмотреть, что мы можем изменить. Нужно настроиться и подготовиться к игре №7, - цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ. - Это была напряженная, упорная и плотная игра. Когда так происходит, нужно немного глубже проникать в зону, создавать трафик. Оба вратаря сыграли хорошо, теперь мы отправляемся в Бостон.