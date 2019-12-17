Агент Ковальчука пока не начинал переговоры с другими клубами

Нападающий Илья Ковальчук планирует продолжить карьеру в НХЛ. Однако его агент Джей Пи Бэрри пока не начинал переговоры с другими клубами, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Пока игрок не получил официальное письмо из НХЛ о том, что его контракт с «Лос-Анджелесом» расторгнут. После этого он будет официально считаться неограниченно свободным агентом. И тогда агент получит полное право вести переговоры с другими командами.

В регулярном чемпионате НХЛ 36-летний форвард в 16 матчах набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 10». Последние 18 встреч Ковальчук оставался в запасе.

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