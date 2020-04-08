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Агент Барабанова рассказал, почему нападающий выбрал «Торонто»

08:31
Александр Барабанов. Фото ХК СКА.
Александр Барабанов. Фото ХК СКА.
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Агент нападающего сборной России Александра Барабанова Дэн Мильштейн рассказал, почему игрок решил продолжить карьеру в «Торонто». 25-летний россиянин подписал контракт на год.

— Перед началом нынешнего сезона мы и предполагать не могли, что все так сложится, — цитирует агента Ottawa Sun. — У Александра были предложения от «Торонто» и «Аризоны». Оба клуба предлагали очень хорошие варианты. Но я понял, что он склоняется в пользу «Кленовых листьев» после встречи с директором клуба Джимом Палиафито и генеральным менеджером Кайлом Дубасом.

Языковой барьер? Барабанову еще нужно прибавлять в знании языка. Но, думаю, он справится. Как сделал это ранее Михеев.

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