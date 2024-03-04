Капризов стал пятым действующим хоккеистом по скорости набора 300 очков в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3).

26-летний россиянин набрал 300 очков за 258 матчей в НХЛ. Он стал пятым по скорости среди действующих игроков, набравших 300 баллов за карьеру, после Сидни Кросби (219), Александра Овечкина (237), Коннора Макдэвида (240) и Евгения Малкина (240).

В текущем сезоне Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 66 (29+37) очков.