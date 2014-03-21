Зак Паризе: "Миннесота" слишком поздно начала играть"

Нападающий "Миннесоты" Зак Паризе после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (3:4 ОТ) отметил, что ему было приятно сыграть против бывшего клуба. Говоря о ходе встречи, он подчеркнул: "Уайлд" слишком поздно начал играть в хоккей.

– Было приятно вновь вернуться сюда, – приводит официальный сайт НХЛ слова Паризе. – К сожалению, не удалось добиться того результата, на который рассчитывали. Начали играть слишком поздно. И если честно, то я рад, что все закончилось.