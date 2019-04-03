27 сэйвов Варламова помогли "Колорадо" выиграть у "Эдмонтона"

"Колорадо" на своем льду обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Для "Ойлерз" это четвертое поражение кряду.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Никита Задоров сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Эдмонтон" - 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)

Голы: Лучич - 6 (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 9:20 - 0:1. Нерс - 9 (Ганье, Ньюджент-Хопкинс), 13:01 - 0:2. Маккиннон - 40 (бол., Ландескуг), 24:56 - 1:2. Бэрри - 13 (Задоров), 25:56 - 2:2. Керфут - 14 (Нието, Джонсон), 27:43 - 3:2. Уилсон - 12 (Колверт, Коул), 32:04 - 4:2. Керфут - 15 (Ландескуг, Бэрри), 47:30 - 5:2. Андригетто - 7 (Жост, Бурк), 55:07 - 6:2.

Вратари: Варламов - Коскинен.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 29 (8+15+6) - 29 (10+7+12).

Наши: Задоров (20.57/2/+3) - -.

3 апреля. Денвер. Pepsi Center.