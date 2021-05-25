20-летний Найт занял место в воротах «Флориды» на пятый матч серии против «Тампы»

Голкипер «Флориды» Спенсер Найт начнет пятый матч серии первого раунда плей-офф против «Тампы».

Для 20-летнего американца это первая игра в плей-офф. До этого в серии с «Тампой» у «Флориды» в воротах играли Сергей Бобровский и Крис Дриджер.

В регулярном чемпионате Найт провел 4 матча, в которых отразил 91,9 процента бросков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы».