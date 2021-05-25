20-летний Найт занял место в воротах «Флориды» на пятый матч серии против «Тампы»
03:10
Голкипер «Флориды» Спенсер Найт начнет пятый матч серии первого раунда плей-офф против «Тампы».
Для 20-летнего американца это первая игра в плей-офф. До этого в серии с «Тампой» у «Флориды» в воротах играли Сергей Бобровский и Крис Дриджер.
В регулярном чемпионате Найт провел 4 матча, в которых отразил 91,9 процента бросков.
Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы».
#FlaPanthers lines in warm-ups:— x — Jameson Olive (@JamesonCoop) May 24, 2021
Verhaeghe — Barkov — Marchment
Huberdeau — Bennett — Tippett
Vatrano — Wennberg — Hornqvist
Lomberg — Acciari — Duclair
Weegar — Stralman
Forsling — Gudas
Yandle — Montour
Knight
Driedger
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