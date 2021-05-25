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20-летний Найт занял место в воротах «Флориды» на пятый матч серии против «Тампы»

03:10
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Голкипер «Флориды» Спенсер Найт начнет пятый матч серии первого раунда плей-офф против «Тампы».

Для 20-летнего американца это первая игра в плей-офф. До этого в серии с «Тампой» у «Флориды» в воротах играли Сергей Бобровский и Крис Дриджер.

В регулярном чемпионате Найт провел 4 матча, в которых отразил 91,9 процента бросков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей