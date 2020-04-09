1800 очков! 5 лет назад Ягр вошел в число величайших игроков НХЛ

9 апреля 2015 года нападающий «Флориды» Яромир Ягр отдал две результативные передачи в матче против «Бостона» (4:2). Это позволило чеху добраться до отметки в 1800 очков за карьеру.

Он стал лишь четвертым игроком за всю историю Национальной хоккейной лиги, кто добивался такого результата. Отдельно стоит отметить, что Ягр был и пока остается единственным европейцем, кому удалось это сделать.

Более 1800 очков за карьеру в НХЛ набирали только еще три хоккеиста: Горди Хоу (1850), Марк Мессье (1887) и Уэйн Гретцки (2857). Ягр занимает в этом списке второе место — 1921 результативный балл.