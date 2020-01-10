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12 лет назад Овечкин подписал с «Вашингтоном» рекордный контракт. И клуб в нем не ошибся

09:01
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10 января 2008 года нападающий Александр Овечкин подписал рекордный 13-летний контракт со своим нынешним клубом «Вашингтоном» на 124 миллиона долларов.

За период выступлений за клуб Овечкин набрал 933 (516+217) очков в 915 матчах. В 2018 году он привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в статусе капитана команды.

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