1-й номер драфта-2020 Лафренье пропустит матч «Рейнджерс» с «Тампой» по решению тренера

Нападающий Алексис Лафренье останется в запасе «Рейнджерс» и пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой», сообщает журналист Колин Стивенсон.

21-летний нападающий пропустит предстоящую игру по решению главного тренера команды Жерара Галлана.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 17 (5+12) очков при полезности «плюс 3» в 36 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, что Лафренье был выбран под общим первым номером драфта 2020 года.