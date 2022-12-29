Помощник главного тренера «Вашингтона» попал в ковид-протокол

Помощник главного тренера «Вашингтона» Скотт Аллен не сможет присутствовать на скамейке команды во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», сообщает журналист Саманта Пелл.

Специалист попал в ковид-протокол и был изолирован от остальной команды.

Отмечается, что все остальные члены команды сдали ПЦР-тесты, но заболевших более не выявлено.