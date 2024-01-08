Свечников — главный русский герой недели НХЛ. Лидер «Каролины» идет на лучший сезон в карьере?

На прошедшей неделе на его счету пять очков за результативность.

«СЭ» продолжает спецпроект, в котором журналисты отдела хоккея вместе с PARI каждую неделю определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Первым победителем 2024 года стал Андрей Свечников. Форвард «Каролины» разыгрался в последних матчах и помог команде улучшить положение в таблице.

Сопоставление ожиданий от игрока с реальностью всегда влечет множество дискуссий. Нет универсального алгоритма сравнения таланта хоккеиста с результативностью и вклада в командные результаты. Свечников-младший — второй номер драфта-2018. Выше барнаульца ушел только шведский защитник Расмус Далин. За шесть лет в «Каролине» Андрей вырос в крепкого форварда топ-6, но так и не добрался до графика «очко за матч» в регулярке, а его личный рекорд — 69 (30+39) баллов за 78 матчей в сезоне-2021/22.

Не собираюсь искать ответ на вопрос, тот ли это результат, который ждали от форварда. Ответ, скорее всего, отрицательный, но в то же время Свечников — второй бомбардир из задрафтованных в 2018 году игроков. Незначительно опередил россиянина только Брэди Ткачак из «Оттавы», хотя американец провел больше матчей и играл в клубе, который претендует только на выход в плей-офф, где ниже спрос и конкуренция.

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В этом чемпионате Андрей вряд ли обновит личный очковый рекорд — этому помешала травма, из-за которой нападающий пропустил часть игр. Зато идет на лучший сезон в карьере по средним показателям. За 25 матчей Свечников насобирал 26 (9+17) очков — третий результат в команде после Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо.

Результативная серия россиянина длилась с 22 декабря и прервалась только в последней игре с «Сент-Луисом», когда нападение «Харрикейнз» дало сбой. Андрея хвалил требовательный наставник «Каролины» Род Бриндамор, а сам форвард выглядел увереннее с каждым матчем. В таланте Свечникова никто не сомневался. Универсальности игрока позавидуют многие в НХЛ, но для статуса звезды форварду не хватало стабильности.

За последнюю неделю лидер «Каролины» набрал пять очков в матчах с «Вашингтоном» и «Рейнджерс», а против «Сент-Луиса» не отметился голами и передачами. Ньюйоркцам Андрей отгрузил две шайбы. Против «Кэпиталз» забил сам и дважды ассистировал партнерам. С преображением Свечникова связан и подъем «Каролины». «Ураганы» буксовали на старте регулярки и свалились в подвал конференции. В начале января команда Бриндамора поднялась на четвертое место и дышит в спину замыкающей топ-3 «Флориде».

Если Андрей продолжит феерить, то «Харрикейнз» вполне могут запрыгнуть на первую строчку Столичного дивизиона. Впрочем, главных подвигов ждут от Свечникова и партнеров именно в плей-офф. «Каролина» заждалась больших успехов в Кубке Стэнли. Руководство не простит Бриндамору очередной провал весной.

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