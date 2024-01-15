Яромир Ягр будет включен в Зал славы Международной федерации хоккея
Чешский нападающий Яромир Ягр будет введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает пресс-служба организации.
Помимо экс-форварда «Питтсбурга» в Зал славы будут включены трехкратная чемпионка мира Натали Дарвиц, двукратный олимпийский чемпион Кенни Йонссон, чемпионы мира Игор Либо, Петтери Нуммелин, Ярослав Поузар и олимпийский чемпион Райан Смит, а также тренер Мелоди Дэвидсон.
51-летний Ягр был выбран «Пингвинз» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Он провел за клуб 11 сезонов.
Также Ягр выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». Всего нападающий провел в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко.
В настоящее время Ягр является владельцем и игроком чешского клуба «Рытиржи Кладно».
«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра на церемонии 18 февраля
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|37
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