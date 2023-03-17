В Сочи пройдет пятый Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея
Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея пройдет на ледовых аренах Федеральной территории «Сириус» в Сочи с 25 по 30 апреля 2023 года.
В 2022 году участие в фестивале приняли свыше 40 команд из 30 регионов России, а в 2023-м их число может увеличиться — подано 63 заявки из 39 регионов.
По традиции все команды смешанные. В играх будут принимать участие девочки и мальчики старше 7 лет в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.
— Мы все хорошо понимаем, что адаптивный хоккей — он сложнее хоккея. А детский адаптивный хоккей — он сложнее вдвойне. И если даже нашим паралимпийцам нелегко играть с ограничениями здоровья, то мальчикам и девочкам это труднее в разы, — отметил Никита Иванов, руководитель департамента благотворительных программ компании ФОНБЕТ, которая стала генеральным партнером фестиваля. — Мужество, сила воли, стойкость, жизнелюбие и несомненный профессионализм — этих качеств у всех ребят с избытком, и иногда действительно стоит задуматься, кому с кого в данном случае брать пример — детям со взрослых или совсем даже наоборот. Компания ФОНБЕТ вновь с фестивалем, и в первую очередь потому, что именно здесь становится хорошо понятно, что такое настоящий спорт и кто является настоящим спортсменом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.03
|16:30
|
Авангард – Металлург
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -