Атаманенко: «Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера»
Бывший генменеджер новой арены «Авангарда» Александр Атаманенко ответил на вопрос о переходе в хоккейный клуб.
«На меня вышел эйчар-директор «Авангарда», предложила поговорить на тему смены футбольной индустрии на хоккейную, получения нового опыта. Я на тот момент не искал работу, у меня был действующий контракт со «Спартаком». Встретился с Сергеем Белых, а также с Александром Крыловым, мне очень понравилось их видение развития клуба, амбиции клуба, желание сделать топовую арену, чтобы она работала как качественный бизнес объект и была центром притяжения для горожан и драйвером изменения Омска к лучшему. Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера». После этого съездили в Омск с семьей, нам все понравилось, в Омске сразу почувствовали себя как в родном Донецке и мы приняли положительное решение», — приводит Sport24 слова Атаманенко.
Атаманенко занимал должность коммерческого директора «Спартака» с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021-й. До этого он 6 лет работал на посту генерального директора домашнего стадиона «Шахтера».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
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|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
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|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|22.03
|12:30
|
Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 ОТ
|22.03
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -