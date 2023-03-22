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Сегодня, 18:20

Атаманенко: «Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера»

Алина Савинова
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Бывший генменеджер новой арены «Авангарда» Александр Атаманенко ответил на вопрос о переходе в хоккейный клуб.

«На меня вышел эйчар-директор «Авангарда», предложила поговорить на тему смены футбольной индустрии на хоккейную, получения нового опыта. Я на тот момент не искал работу, у меня был действующий контракт со «Спартаком». Встретился с Сергеем Белых, а также с Александром Крыловым, мне очень понравилось их видение развития клуба, амбиции клуба, желание сделать топовую арену, чтобы она работала как качественный бизнес объект и была центром притяжения для горожан и драйвером изменения Омска к лучшему. Во многом подход «Авангарда» был похож на подход «Шахтера». После этого съездили в Омск с семьей, нам все понравилось, в Омске сразу почувствовали себя как в родном Донецке и мы приняли положительное решение», — приводит Sport24 слова Атаманенко.

Атаманенко занимал должность коммерческого директора «Спартака» с 2014 по 2019 год и с 2020 по 2021-й. До этого он 6 лет работал на посту генерального директора домашнего стадиона «Шахтера».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-atamanenko-vo-mnogom-podkhod-avangarda-pokhozh-na-phttps://sport24.ru/news/football/2023-03-22-atamanenko-vo-mnogom-podkhod-avangarda-pokhozh-na-podkhod-shakhteraodkhod-shakhtera
Футбол
Хоккей
ФК Шахтер (Донецк)
ХК Авангард
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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6 - 2
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
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2 - 3
4. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
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5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
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1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
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2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
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6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
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5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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Адмирал – Ак Барс
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22.03 19:30
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