Глава федерации хоккея Ирана считает, что турнир в Казани поможет подготовиться к чемпионату мира
Президент Иранской хоккейной ассоциации, входящей в состав Федерации конькобежного спорта Ирана, главный тренер мужской и женской национальных команд Кавех Седгхи рассказал, что участие в турниресреди исламских стран в Казани станет хорошей подготовкой для сборной Ирана к ЧМ.
«Два года назад у нас появилась первая ледовая арена, на которой можно проводить международные соревнования, мы стали членами IIHF. Все спортсмены, которых вы видите, играют в хоккей два года, и для них выступить здесь, в Казани, было мечтой, потому что большинство из них являются фанатами «Ак Барса». Мы верим, что бог создал этот город для хоккея, и даже при температуре -30 градусов наши ребята получают огромный опыт, играя в хоккей», — цитирует Седгхи ТАСС.
Сборная Ирана сыграет в группе В третьего дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Сараево с 27 февраля по 5 марта.
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|40
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|Торпедо
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|30
|22
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|20
|31
|51
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|41
|11
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|50
|6
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
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|27
|23
|63
|5
|Авангард
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|29
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|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|16.01
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|16.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|16.01
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -