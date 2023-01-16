Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2023
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 15:36

Глава федерации хоккея Ирана считает, что турнир в Казани поможет подготовиться к чемпионату мира

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Иранской хоккейной ассоциации, входящей в состав Федерации конькобежного спорта Ирана, главный тренер мужской и женской национальных команд Кавех Седгхи рассказал, что участие в турниресреди исламских стран в Казани станет хорошей подготовкой для сборной Ирана к ЧМ.

«Два года назад у нас появилась первая ледовая арена, на которой можно проводить международные соревнования, мы стали членами IIHF. Все спортсмены, которых вы видите, играют в хоккей два года, и для них выступить здесь, в Казани, было мечтой, потому что большинство из них являются фанатами «Ак Барса». Мы верим, что бог создал этот город для хоккея, и даже при температуре -30 градусов наши ребята получают огромный опыт, играя в хоккей», — цитирует Седгхи ТАСС.

Сборная Ирана сыграет в группе В третьего дивизиона чемпионата мира, который пройдет в Сараево с 27 февраля по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16809193
0
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Военный эксперт рассказал о характеристиках боекомплекта суперторпед «Посейдон»
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Times узнала о решении Киева использовать для обороны Артемовска иностранных наемников
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первенство ВХЛ и белорусская Экстралига могут объединиться в один турнир
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 52 40 12 84
2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Динамо Мн 52 20 32 51
9 Северсталь 51 20 31 51
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 50 29 21 66
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 16:30
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.01 16:30
Барыс – Сибирь
 - : -
16.01 17:00
Сал. Юлаев – Металлург
 - : -
16.01 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости