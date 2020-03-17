В чемпионате Казахстана по хоккею появится команда из ОАЭ

Со следующего сезона в чемпионате Казахстана по хоккею появится команда из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Shaiba.kz.

По информации источника, чемпионат пополнится командой из города Эль-Айн, который входит в эмират Абу-Даби. На данный момент Казахстанская федерация хоккея рассматривает заявку клуба и прорабатывает вопрос логистики и увеличения расходов для остальных представителей чемпионата.

В чемпионате Казахстана уже выступает один иностранный клуб — «Хумо-2» из Ташкента (Узбекистан).