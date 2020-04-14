«Тренер замучил, посоветуйте что делать». Ковальчук жалуется на тренировки жены
10:47
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук пошутил о домашних тренировках со своей женой, Николь Ковальчук.
Николь Ковальчук выложила в Instagram очередное видео, в котором она выполняет различные упражнения для поддержания формы.
— Рассказывайте, тренируетесь дома? — подписала публикацию Ковальчук.
В комментариях под публикацией Илья Ковальчук в шуточной форме пожаловался на жену.
— Я пытаюсь, тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, — написал хоккеист.
Из Instagram Николь Ковальчук pic.twitter.com/JcNLBR8SFl— boomer (@boomer22262161) April 14, 2020
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