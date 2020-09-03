Сезон в Азиатской хоккейной лиге отменен из-за коронавируса

Чемпионат Азиатской хоккейной лиги сезона-2020/21 отменен, сообщает пресс-служба клуба «Сахалин».

— Согласно официальному пресс-релизу, который пришел в адрес ПСК «Сахалин», из-за распространения COVID-19 лига не смогла выполнить требования ключевых критериев, которые были объявлены ранее: Снятие ограничений на международные поездки между тремя странами (Россия, Корея, Япония); снятие обязательной обсервации в Японии; снятие ограничений в спортивных аренах.

Таким образом, руководство АХЛ приняло решение не проводить регулярный чемпионат Азиатской лиги в сезоне 2020/2021. Сейчас спортивные функционеры прорабатывают вопрос проведения турнира Азиатской лиги весной 2021 года, — говорится в сообщении пресс-службы «Сахалина».