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Сегодня, 15:06

Самусик поделился воспоминаниями о своей работе в хоккейной школе «Трактор»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер школы «Витязь» Борис Самусик вспомнил о своей работе в хоккейной школе «Трактор».

«Шабанова я поднял из четвертого в первое звено. Хотя вторая тройка, где были Алексей Пустозеров, Егор Соколов и Демид Мансуров смотрелась интереснее. Когда я ушел, Пустозеров уехал в Ярославль, теперь играет за «Салават Юлаев». Соколов сейчас выступает за океаном, мы с ним на связи. Его отец звонит по приятным поводам — выбрали на драфте, забил первый гол в НХЛ. В позапрошлом году Егор приезжал ко мне на дачу. С Охотюком тоже на связи. А если говорить про Замулу, то, когда я пришел, он был в четвертом звене. Было видно, что парень с головой, но маленький и щупленький. Подходил его папа: «Почему четвертое звено? Когда Егору было семь лет, он забивал голы. Атакующий защитник!». Я объяснял, что ему нужно повзрослеть, окрепнуть, возмужать. Мы, тренеры, зависим от результата. Я вижу, что голова у игрока работает, но если руки-ноги не шевелятся, мы будем пропускать голы. Хотя нельзя сказать, что душил Замулу — в четвертой паре он играл. Когда я уехал, он, видимо, вообще в состав перестал попадать. Как Замула потом в интервью говорил: «Сменился тренер и появились блатные». Какие-то обиды у него остались, и он себя считает воспитанником «Магнитки», а него «Трактора», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/detskij-trener-samusik-u-zamuly-kakie-to-obidy-ostalis-ne-schitaet-sebya-vospitannikom-traktora/
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