Самусик поделился воспоминаниями о своей работе в хоккейной школе «Трактор»
Тренер школы «Витязь» Борис Самусик вспомнил о своей работе в хоккейной школе «Трактор».
«Шабанова я поднял из четвертого в первое звено. Хотя вторая тройка, где были Алексей Пустозеров, Егор Соколов и Демид Мансуров смотрелась интереснее. Когда я ушел, Пустозеров уехал в Ярославль, теперь играет за «Салават Юлаев». Соколов сейчас выступает за океаном, мы с ним на связи. Его отец звонит по приятным поводам — выбрали на драфте, забил первый гол в НХЛ. В позапрошлом году Егор приезжал ко мне на дачу. С Охотюком тоже на связи. А если говорить про Замулу, то, когда я пришел, он был в четвертом звене. Было видно, что парень с головой, но маленький и щупленький. Подходил его папа: «Почему четвертое звено? Когда Егору было семь лет, он забивал голы. Атакующий защитник!». Я объяснял, что ему нужно повзрослеть, окрепнуть, возмужать. Мы, тренеры, зависим от результата. Я вижу, что голова у игрока работает, но если руки-ноги не шевелятся, мы будем пропускать голы. Хотя нельзя сказать, что душил Замулу — в четвертой паре он играл. Когда я уехал, он, видимо, вообще в состав перестал попадать. Как Замула потом в интервью говорил: «Сменился тренер и появились блатные». Какие-то обиды у него остались, и он себя считает воспитанником «Магнитки», а него «Трактора», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3