Самусик в интервью «РБ Спорт» высказал мнение о проблемах челябинского хоккея
Бывший тренер школы «Трактор» и команды МХЛ «Белые Медведи» Борис Самусик высказал мнение о проблемах челябинского хоккея.
«Сейчас в «Тракторе» немного ребят из собственной школы. Выстраивали вертикаль МХЛ — ВХЛ — КХЛ, а хоккеистов нет. Должны играть свои, местные, а там привозят со стороны. Каждый новый генеральный директор «Трактора», заходя на должность, говорит: «У нас самая лучшая школа в стране. Будем играть своими». А в итоге начинается по всей стране скупка того, чего другим не надо, а свои хоккеисты не играют. В школе «Трактор» перестали появляться талантливые игроки? Не думаю, что они перестали появляться. Единицы игроков, которые выпустились из школы, способны сходу занять место в первой команде. Раньше брали двух-трех лучших игроков из выпуска и понимали, что сразу он результат не даст. Через год-два хоккеист становился полноценным игроком состава, при условии трудолюбия и отсутствия вредных привычек. А сейчас хотят, чтобы игрок сразу набирал очки и не привозил в свои ворота, но такого не бывает. Ребят надо обкатывать, давать им время, чтобы они поняли, куда попали и втянулись в систему. А если в 17-18 лет не попал в КХЛ, то говорить, что через три года в «Челмете» он заиграет, просто смешно. Если в КХЛ не могут игроков набрать, то в ВХЛ уровень совершенно другой», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3