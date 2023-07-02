Рижское «Динамо» прекратило существование

Хоккейный клуб «Динамо» Рига не подал заявку на участие в чемпионате Латвии в сезоне-2023/24.

28 июня истек срок подачи заявок на участие в новом сезоне. В Латвийской федерации футбола не получили заявку от рижского «Динамо».

В 2022 году «Динамо» вышло из состава КХЛ и в сезоне-2022/23 команда выступала в чемпионате Латвии. Из-за финансовых проблем по ходу сезона рижане доигрывали сезон игроками из молодежного состава.