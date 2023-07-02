Член ЛДПР Виктор Бут заявил, что арестом российского хоккеиста поляки подогревают русофобию

Политик, член партии ЛДПР Виктор Бут высказался об аресте российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже.

«Ситуация очень странная. Человек там в хоккей играет, что такое 18-20-летний парень? И тем не менее его пытаются обвинить в том, что он совершал какие-то шпионские действия. Поляки уже не знают, как подогревать русофобские настроения», — приводит matchtv.ru слова Бута.

По словам депутата, польское государство таким образом пытается оправдать экономические проблемы страны.

«У нас формально еще осталось посольство, посол может отправить запрос в МИД, чтобы консул или он сам получил доступ к арестованному и выяснил, в чем проблема. Польша обязана предоставить доступ к арестованным российским гражданам представителям посольства. Если наша общественность будет возмущаться, это значительный шаг. Даже пикеты у посольства Польши в РФ не останутся незамеченными», — добавил Бут.

30 июня стало известно об аресте хоккеиста из России польскими спецслужбами. В пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб заявили, что игрок «выполнял в стране задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах в пользу иностранной разведки».

Позднее издание РБК-Спорт сообщило, что задержанным мог быть 20-летний защитник клуба «Заглембе» Максим Сергеев.