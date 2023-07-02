Член ЛДПР Виктор Бут заявил, что арестом российского хоккеиста поляки подогревают русофобию
Политик, член партии ЛДПР Виктор Бут высказался об аресте российского хоккеиста в Польше по обвинению в шпионаже.
«Ситуация очень странная. Человек там в хоккей играет, что такое 18-20-летний парень? И тем не менее его пытаются обвинить в том, что он совершал какие-то шпионские действия. Поляки уже не знают, как подогревать русофобские настроения», — приводит matchtv.ru слова Бута.
По словам депутата, польское государство таким образом пытается оправдать экономические проблемы страны.
«У нас формально еще осталось посольство, посол может отправить запрос в МИД, чтобы консул или он сам получил доступ к арестованному и выяснил, в чем проблема. Польша обязана предоставить доступ к арестованным российским гражданам представителям посольства. Если наша общественность будет возмущаться, это значительный шаг. Даже пикеты у посольства Польши в РФ не останутся незамеченными», — добавил Бут.
30 июня стало известно об аресте хоккеиста из России польскими спецслужбами. В пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб заявили, что игрок «выполнял в стране задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах в пользу иностранной разведки».
Позднее издание РБК-Спорт сообщило, что задержанным мог быть 20-летний защитник клуба «Заглембе» Максим Сергеев.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
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Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
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Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
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Ак Барс – ЦСКА
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