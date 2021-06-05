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Президент Хоккейного союза Германии баллотировался на пост президента ИИХФ

16:36
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Президент Хоккейного союза Германии (DEB), член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль будет баллотироваться на пост президента федерации.

«Я посвятил всю свою жизнь хоккею — сначала как спортсмен, а потом как президент DEB и член совета ИИХФ. Хоккейный мир сделал меня таким, какой я есть сейчас. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ», — приводит официальный сайт DEB слова Райндля.

Нынешним президентом ИИХФ является Рене Фазель, который сложит свои полномочия после конгресса федерации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

ИИХФ должна утвердить всех кандидатов на пост президента до 15 июля. Райндль стал первым, кто официально выдвинул свою кандидатуру.

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