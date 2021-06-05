Президент Хоккейного союза Германии баллотировался на пост президента ИИХФ
Президент Хоккейного союза Германии (DEB), член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль будет баллотироваться на пост президента федерации.
«Я посвятил всю свою жизнь хоккею — сначала как спортсмен, а потом как президент DEB и член совета ИИХФ. Хоккейный мир сделал меня таким, какой я есть сейчас. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ», — приводит официальный сайт DEB слова Райндля.
@deb_teams-Pr?sident Franz Reindl strebt eine Kandidatur als Pr?sident der @IIHFHockey an. Der 66-J?hrige verk?ndete seinen Entschluss am Abschlusswochenendes der IIHF WM 2021 in Riga beim turnusm??igen Kongress des Eishockey-Weltverbandes.— Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) June 5, 2021
Mehr dazu: ??https://t.co/69Qsb9bZUl pic.twitter.com/FMBjUoPYlB
Нынешним президентом ИИХФ является Рене Фазель, который сложит свои полномочия после конгресса федерации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.
ИИХФ должна утвердить всех кандидатов на пост президента до 15 июля. Райндль стал первым, кто официально выдвинул свою кандидатуру.
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