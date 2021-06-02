Путин рассказал, что у него начинает получаться играть в хоккей

Президент России Владимир Путин во время встречи с руководством партии «Единая Россия» поделился мнением о своем уровне игры в хоккей.

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя, вроде, понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие. И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом», — приводит слова Путина «РИА Новости».

10 мая Владимир Путин принял участие в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея». Глава государства забросил 8 шайб и отдал результативную передачу в той встрече. Его команда победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 13:9.