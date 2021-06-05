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Петр Бржиза баллотировался на пост президента ИИХФ

17:30
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Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза выдвинул свою кандидатуру на пост президента организации. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Бржиза выдвинул свою кандидатуру», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру выдвинул президент Хоккейного союза Германии (DEB) Франц Райндль.

Нынешним президентом ИИХФ является Рене Фазель, который сложит свои полномочия после конгресса федерации, который пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге.

ИИХФ должна утвердить всех кандидатов на пост президента до 15 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11579183

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