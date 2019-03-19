Представитель хоккеиста Фролова прокомментировал информацию о судебном разбирательстве с Началовой

Представитель бывшего нападающего "Лос-Анджелес Кингз" Александра Фролова опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд о правах на квартиру бывшей жены Юлии Началовой.

– Он никому ни одного иска не предъявлял, связанного с оспариванием прав на квартиру, – приводит слова агента Газета.ru. – К Александру предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и компанией. Никаких прав на квартиру Фролов не оспаривает, он только лишь защищается.

Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови, утверждает отец артистки Виктор Началов. До этого ей сделали операцию на ноге.