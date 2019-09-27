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Медали олимпийского чемпиона Белошейкина выставлены на продажу

16:43
Медали Евгения Белошейкина. Медали Евгения Белошейкина. Медали Евгения Белошейкина.
Медали Евгения Белошейкина.

На интернет-аукционе eBay появились медали советского хоккейного вратаря Евгения Белошейкина.

В описании к объявлению говорится, что здесь представлен полный комплект наград спортсмена. В частности, медали чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего выставлено 17 медалей. Продавец из Германии просит за них 4,7 тысячи евро.

Экс-хоккеист скончался в 1999 году в Санкт-Петербурге. По словам знакомых, он продал медали, чтобы купить алкоголь.

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