Медали олимпийского чемпиона Белошейкина выставлены на продажу

На интернет-аукционе eBay появились медали советского хоккейного вратаря Евгения Белошейкина.

В описании к объявлению говорится, что здесь представлен полный комплект наград спортсмена. В частности, медали чемпионатов мира и Европы, а также олимпийское золото вместе с подарочным ремнем. Всего выставлено 17 медалей. Продавец из Германии просит за них 4,7 тысячи евро.

Экс-хоккеист скончался в 1999 году в Санкт-Петербурге. По словам знакомых, он продал медали, чтобы купить алкоголь.