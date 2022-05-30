Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал взаимоотношения организации и Федерации хоккея России.

«Не хочу, чтобы на конгрессе были акции протеста или политические заявления. Мы общаемся с Дмитрием Курбатовым (исполнительный директор Федерации хоккея России. — Прим. «СЭ»), Александром Богдановичем (президент Федерации хоккея Белоруссии. — Прим. «СЭ»). С Павлом Буре (член совета IIHF. — Прим. «СЭ») проблем нет, так как мы вместе работаем на совете и он участвует в его заседаниях. Они были не согласны, но в любом случае у нас сохраняется диалог на уровне совета, в заседаних которого они могут принимать участие. Но мы также говорим о безопасности нашей организации, в том числе россиян и белорусов. Думаю, что условия сейчас не позволяют сосредоточиться на спорте, и надеюсь, что на следующем конгрессе ситуация прояснится», — цитирует Тардифа ТАСС.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.