Тардиф — об отстранении России: «Все будут суперсчастливы, когда все вернется на свои места»
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ждет возвращения России и Белоруссии, которые в феврале были отстранены от организации.
«У нас хорошие отношения с Владиславом Третьяком — мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждет возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те. Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдет как можно быстрее. Но сейчас ситуация не зависит только от нас, однако мы готовимся. Все будут суперсчастливы, когда все вернется на свои места. Надеюсь, это произойдет скоро», — цитирует Тардифа ТАСС.
В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходит в Финляндии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 3
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|31.05
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|13
|16
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|12
|9
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
|
|
Антти Раанта
Каролина
|12
|2.2