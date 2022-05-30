Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ждет возвращения России и Белоруссии, которые в феврале были отстранены от организации.

«У нас хорошие отношения с Владиславом Третьяком — мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждет возвращения России и Белоруссии в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те. Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдет как можно быстрее. Но сейчас ситуация не зависит только от нас, однако мы готовимся. Все будут суперсчастливы, когда все вернется на свои места. Надеюсь, это произойдет скоро», — цитирует Тардифа ТАСС.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходит в Финляндии.