Кожевников раскритиковал хоккейного тренера, учившего детей драться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал видео, в котором хоккейный тренер школы «Львы ЦХМ» обучает детей драться.

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить маленьких детей по голове, у которых организм еще не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без нее очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясется. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке все видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он сам должен был понимать, а если не понимал, то надо отправлять лечиться», — цитирует RT Кожевникова.

По данным «СЭ», тренер Андрей Студеникин, работавший в московской школе «Львы ЦХМ» с командой детей 2013 года рождения, был уволен после этого инцидента.

Хоккейный тренер решил научить 8-летних детей драться. Это ужасно, но почему родители его защищают?