Кожевников — о смене тренера в молодежной сборной России: «Тренеров меняют как перчатки»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на снятие Игоря Ларионова с должности главного тренера молодежной сборной России.
«Не пойми что происходит у них там. Одного поменяли, потом второго, не знаю, зачем они тренеров меняют как перчатки. Нужно задавать вопросы федерации, для чего была произведена замена тренеров в сборных России. И Олег Браташ, и Игорь Ларионов достойны быть тренерами молодежной сборной России по хоккею. Они, конечно же, соответствуют уровню, но почему нельзя было оставить все по-прежнему?» — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Штаб сборной России принял решение назначить главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера олимпийской сборной. Главным тренером молодежной сборной назначен Олег Браташ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю