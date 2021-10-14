Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на снятие Игоря Ларионова с должности главного тренера молодежной сборной России.

«Не пойми что происходит у них там. Одного поменяли, потом второго, не знаю, зачем они тренеров меняют как перчатки. Нужно задавать вопросы федерации, для чего была произведена замена тренеров в сборных России. И Олег Браташ, и Игорь Ларионов достойны быть тренерами молодежной сборной России по хоккею. Они, конечно же, соответствуют уровню, но почему нельзя было оставить все по-прежнему?» — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Штаб сборной России принял решение назначить главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера олимпийской сборной. Главным тренером молодежной сборной назначен Олег Браташ.