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Каменский отреагировал на смену главного тренера молодежной сборной России по хоккею

17:45
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал новость о смене главного тренера молодежной сборной России по хоккею с Игоря Ларионова на Олега Барташа. В свою очередь, Ларионов займет пост главного тренера олимпийской сборной.

«Наверное, есть какие-то договоренности или еще что-то. Не могу за других говорить, хорошо это или плохо. Посмотрим по результатам. Думаю, что в олимпийской сборной мы обкатываем ту молодежь, что в молодежной. Зачем эта перестановка? Не знаю, не могу сказать», — сказал Каменский «СЭ».

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России третий по счету. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным тренером сборной U20. Ларионов займется подготовкой резерва для национальной команды.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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