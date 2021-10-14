Каменский отреагировал на смену главного тренера молодежной сборной России по хоккею

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал новость о смене главного тренера молодежной сборной России по хоккею с Игоря Ларионова на Олега Барташа. В свою очередь, Ларионов займет пост главного тренера олимпийской сборной.

«Наверное, есть какие-то договоренности или еще что-то. Не могу за других говорить, хорошо это или плохо. Посмотрим по результатам. Думаю, что в олимпийской сборной мы обкатываем ту молодежь, что в молодежной. Зачем эта перестановка? Не знаю, не могу сказать», — сказал Каменский «СЭ».

Браташ работает в системе сборных команд России с 2015 года, ранее специалист был тренером в молодежной сборной и главным тренером олимпийской сборной.

Для Игоря Ларионова нынешний сезон в системе сборных России третий по счету. В сезоне-2019/20 специалист входил в тренерский штаб молодежной сборной России на МЧМ, затем был назначен главным тренером сборной U20. Ларионов займется подготовкой резерва для национальной команды.