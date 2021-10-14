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Вайсфельд — о смене тренера в молодежной сборной России: «Браташ имеет большой опыт работы с молодежью»

14 октября, 18:40
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Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на снятие Игоря Ларионова с должности главного тренера молодежной сборной России.

«Не очень хочется комментировать такие перестановки в штабах сборной России по хоккею. Если бы мы знали, почему это сделано, то можно было бы что-то обсуждать. Непонятно, почему сразу не произошло назначение. Точно не знаю причин перехода Игоря Ларионова на должность главного тренера олимпийской сборной. А назначение Браташа выглядит вполне логичным, ведь Олег имеет большой опыт работы в молодежном хоккее, особенно в МХЛ с хоккеистами такого возраста», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Штаб сборной России принял решение назначить главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова на должность главного тренера олимпийской сборной. Главным тренером молодежной сборной назначен Олег Браташ.

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