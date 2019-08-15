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«Колорадо» начнет активные переговоры с Рантаненом в сентябре

15 августа 2019, 23:52
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«Колорадо» начнет активные переговоры по новому контракту с нападающим Микко Рантаненом в сентябре, сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на генерального менеджера «Лавин» Джо Сакика.

22-летний финн находится в статусе ограниченно свободного агента. Напомним, что «Ак Барс» недавно выменял права на Рантанена у «Нефтехимика», отдав взамен форварда Раделя Фазлеева.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх.

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