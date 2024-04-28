Сборная Кувейта не вышла на лед после 0:17 в первом периоде матча с Узбекистаном

Сборная Кувейта U18 отказалась продолжать матч группового турнира Кубка Азии и Океании с Узбекистаном.

Команда не вышла на второй период после того, как в первой 20-минутке уступила со счетом 0:17. Кувейтцы собрали вещи в перерыве и покинули арену.

Сборная Кувейта проиграла все четыре матча на турнире с общим счетом 3:116.

Команда впервые в истории выступила на Кубке Азии. В первом матче Кувейт проиграл Таиланду (0:57), во втором — Малайзии (2:17), а в третьем — Ирану (1:25).