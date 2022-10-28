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Сегодня, 14:15

Хоккеист Лукин обжаловал приговор по делу об уклонении от службы в армии

Виктория Кравченко
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В пресс-службе Ленинского районного суда Уфы сообщили, что адвокат хоккеиста «Югры» Владислава Лукина подал апелляционную жалобу на приговор по делу о даче взятки за уклонение от военной службы.

«От адвоката поступила апелляционная жалоба. Приговор пока в законную силу не вступил», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

22 сентября стало известно, что Лукин признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии. В данный момент Ленинский районный суд Уфы рассматривает дело в отношении хоккеиста, гособвинение запросило назначить ему штраф 3 миллиона рублей.

Источник: https://tass.ru/sport/16185511
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