Доктор Авраменко — о травме хоккеиста: «Прощупываю — мошонка на уровне колена...»
Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тяжелой травме, которую получил хоккеист в матче за сборную:
— Вызвали в сборную СССР парня из «Крыльев», повезли в Канаду. Делал там «разножку», прикрывал ворота.
— Раздвинул ноги?
— Ага.
— Мы уже представили, что было дальше.
— Лучше не представляйте. Одно яичко выскользнуло из ракушки. Застряло между бедром и раковиной. Шайба попала точно туда!
— Чем такое заканчивается?
— Кое-как доехал до скамейки, сразу ко мне. Прощупываю — мошонка на уровне колена. Шайба раздробила все сосуды, артерии, большие вены. Кровища!
— Как сознание-то не потерял?
— Он орал: «Выпускай меня! Я разорву! Отомщу!» — «Ну куда тебя выпускать?!» Я пулей за скорой, сразу на операционный стол. Удалили яичко.
— Ах, бедняга.
— Но ничего — и с одним стал отцом. Бог дал. Но вы представляете, что это — мошонка возле колена?!
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