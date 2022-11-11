Доктор Авраменко рассказал о травме мошонки у хоккеиста сборной СССР

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тяжелой травме, которую получил хоккеист в матче за сборную:

— Вызвали в сборную СССР парня из «Крыльев», повезли в Канаду. Делал там «разножку», прикрывал ворота.

— Раздвинул ноги?

— Ага.

— Мы уже представили, что было дальше.

— Лучше не представляйте. Одно яичко выскользнуло из ракушки. Застряло между бедром и раковиной. Шайба попала точно туда!

— Чем такое заканчивается?

— Кое-как доехал до скамейки, сразу ко мне. Прощупываю — мошонка на уровне колена. Шайба раздробила все сосуды, артерии, большие вены. Кровища!

— Как сознание-то не потерял?

— Он орал: «Выпускай меня! Я разорву! Отомщу!» — «Ну куда тебя выпускать?!» Я пулей за скорой, сразу на операционный стол. Удалили яичко.

— Ах, бедняга.

— Но ничего — и с одним стал отцом. Бог дал. Но вы представляете, что это — мошонка возле колена?!