Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

11 ноября, 07:45

Доктор Авраменко — о травме хоккеиста: «Прощупываю — мошонка на уровне колена...»

Доктор Авраменко рассказал о травме мошонки у хоккеиста сборной СССР
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный спортивный врач Василий Авраменко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тяжелой травме, которую получил хоккеист в матче за сборную:

— Вызвали в сборную СССР парня из «Крыльев», повезли в Канаду. Делал там «разножку», прикрывал ворота.

— Раздвинул ноги?

— Ага.

— Мы уже представили, что было дальше.

— Лучше не представляйте. Одно яичко выскользнуло из ракушки. Застряло между бедром и раковиной. Шайба попала точно туда!

— Чем такое заканчивается?

— Кое-как доехал до скамейки, сразу ко мне. Прощупываю — мошонка на уровне колена. Шайба раздробила все сосуды, артерии, большие вены. Кровища!

— Как сознание-то не потерял?

— Он орал: «Выпускай меня! Я разорву! Отомщу!» — «Ну куда тебя выпускать?!» Я пулей за скорой, сразу на операционный стол. Удалили яичко.

— Ах, бедняга.

— Но ничего — и с одним стал отцом. Бог дал. Но вы представляете, что это — мошонка возле колена?!

Татьяна Лебедева, Василий Авраменко, Анна Чичерова. Василий Авраменко: «Приводил спортсменов в морг. Протягивал скальпель: «Режь!»

Сборная СССР по хоккею
10
13
Читайте также
«Зенит»: кризис отменяется. Лидер РПЛ уверенно обыграл «Торпедо»
Наших фигуристов отправили в закуток в угоду хоккеистам. Закулисье «Гран-при»
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоккеист Лукин обжаловал приговор по делу об уклонении от службы в армии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости