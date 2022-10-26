В ИИХФ рассказали, почему России нужно оплачивать взносы, несмотря на санкции к хоккеистам

В пресс-службе Международной федерации хоккея сообщили, почему Федерация хоккея России должна выплачивать в ИИХФ ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований.

«Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но ее командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации», — рассказал собеседник ТАСС.

В сообщении отметили, что каждая национальная ассоциация, входящая в ИИХФ, должна платить взнос в размере 1 тысячи швейцарских франков в год.

В мае ИИХФ продлила отстранение сборной России от всех турниров на 2023 год, а также лишила Санкт-Петербург права на проведение чемпионата мира 2023 года.