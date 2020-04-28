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Экс-игрок «Авангарда» в Великобритании попал в необычное ДТП

19:33
Николай Лемтюгов. Фото Игорь Золотарев, "СЭ"
Николай Лемтюгов. Фото Игорь Золотарев, "СЭ"
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Экс-игрок ЦСКА, «Ак Барса» и «Авангарда» Николай Лемтюгов, выступающий за английский «Шеффилд Стилерс», попал в необычное ДТП, сообщает Yorkshire Live. У припаркованного автомобиля, арендованного клубом, отказал ручной тормоз. Он скатился вниз с горки и врезался в группу учащихся.

Один пешеход пытался запрыгнуть в незапертую машину, чтобы поставить ее на тормоз, но он был уже приведен в действие. Трех пострадавших доставили в больницу в качестве предосторожности. Полицейские отпустили хоккеиста после расследования.

В 2017 году 34-летнему Лемтюгову удалили селезенку.

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