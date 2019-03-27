Доверенное лицо Юлии Началовой: "Думаю, адвокаты вводят Фролова в заблуждение"

Юрист Максим Суров, который был доверенным лицом певицы Юлии Началовой в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале предположил, что представители ее бывшего гражданского мужа хоккеиста Александра Фролова вводят его в заблуждение. Фролов ранее опроверг информацию о том, что подавал иск против Началовой.

- Думаю, что его представители, его адвокаты вводят его в заблуждение, - сказал Суров. - Он дал им доверенность, полномочия.

Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры. Певица умерла 16 марта 2019 года