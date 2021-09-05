Директор школы, где учился Радулов: «Он в классе сидеть не мог. Проучился две недели»

Директор ярославской школы №9 имени Ивана Ткаченко Сергей Шевченко в интервью «СЭ» рассказал истории, связанные с Игорем и Александром Радуловыми, занимавшимися в школе «Локомотива».

«Старший доучился, закончил. Любовь была у него тут жуткая. Дверь спалил своей подруге, когда ему не открывали. Младший, Саша, — это был огонь! Он сидеть в классе не мог. Парты перенести, что-то спустить в подвал — пожалуйста, учиться не хотел. Проучился, наверное, две недели, все коридоры и подвалы освоил. В «Локомотиве» что-то в нем не разглядели, тоже не прижился.

А Игорь всегда бегал городские эстафеты. Побежали эстафету на 9 Мая, Игорь тогда центр города не знал. Маршрут ему показали — он, естественно, рванул первым. И увел остальных не туда — на финише долго их ждали», — с улыбкой рассказывает Шевченко.

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