Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«Это радостное событие для хоккея. Соревнование лучших против лучших, что скажется на развитии хоккея, на его перспективах. Рад, что НХЛ приняла такое решение. У наших ребят появился шанс стать Олимпийскими чемпионами. Этот момент может стать дополнительным стимулом для команд. Я с нетерпением ждал решения НХЛ. Все это здорово для хоккея, для болельщиков и для развития данного вида спорта. Еще раз — я очень рад!».

Фетисов также высказался о том, что НХЛ может изменить решение из-за ситуации с COVID-19.

«Здоровье людей должно учитываться в первую очередь. Конечно, все будут мониторить ситуацию. Значит, надо готовить второй план. Это касается всех команд, а не только нашей», — добавил Фетисов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года