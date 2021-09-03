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Фетисов — о решении НХЛ принять участие на ОИ: «Я очень рад! С нетерпением ждал этого»

19:59
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«Это радостное событие для хоккея. Соревнование лучших против лучших, что скажется на развитии хоккея, на его перспективах. Рад, что НХЛ приняла такое решение. У наших ребят появился шанс стать Олимпийскими чемпионами. Этот момент может стать дополнительным стимулом для команд. Я с нетерпением ждал решения НХЛ. Все это здорово для хоккея, для болельщиков и для развития данного вида спорта. Еще раз — я очень рад!».

Фетисов также высказался о том, что НХЛ может изменить решение из-за ситуации с COVID-19.

«Здоровье людей должно учитываться в первую очередь. Конечно, все будут мониторить ситуацию. Значит, надо готовить второй план. Это касается всех команд, а не только нашей», — добавил Фетисов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года

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Артем Бухаев все материалы автора

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