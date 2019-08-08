"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" на турнире в Казахстане

"Ак Барс" одолел "Салават Юлаев" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Казанцы одержали победу в "Зеленом дерби" со счетом 2:1. При этом в концовке встречи уфимцы не реализовали буллит.

Товарищеский матч. Клубы

Кубок президента Республики Казахстан

"Ак Барс" (Казань) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ткачев – 1, 0:45 – 1:0. Азеведо – 1 (бол., Фрэттин, Викстранд), 4:17 – 2:0. Сошников – 1 (Гареев), 44:17 – 2:1.

Нереализованный буллит: Майоров (Салават Юлаев), 57:05 (Вратарь).

Вратари: Билялов – Метсола (59:45).

Броски: 34 (23+2+9) – 27 (7+15+5).

Судья: Белов.

8 августа. Нур-Султан. "Барыс-Арена".