Адвокат: "Слова Фролова об иске по квартире Началовой - откровенная ложь"

Адвокат Лариса Широкова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале сказала, что хоккеист Александр Фролов говорит неправду, утверждая, что не подавал иск против своей бывшей гражданской жены Юлии Началовой.

- Я ждал позицию Фролова, и хочу сказать, что это откровенная ложь. Во-первых, картотека московского городского суда - это открытый источник. Из этого источника следует, что Фролов подал иск к Юлии Началовой. Беседа была назначена на 4 апреля, - сказала Широкова. - Конечно, это не могло напрямую спровоцировать смерть. Но тот накал, эмоциональный и нервный, разумеется, наложил свой отпечаток. Более того, чтобы принять исковое заявление, судья проверил полномочия его (Фролова - прим. "СЭ") юристов. Значит, он выдал им такие полномочия и не мог не знать, что он призвал ее к ответу. Она там установлена как ответчица.

Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.