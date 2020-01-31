«Красная Армия» разгромила «СКА-Варягов» и одержала седьмую победу подряд

«СКА-Варяги» в домашнем матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ разгромно проиграли «Красной Армии» — 1:7. Гости одержали седьмую победу подряд. С 80 очками они занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Хозяева (34) — 15-е.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: И. Кожухов — 13 (бол., Рашидуллин, Ю. Кожухов), 2:02 — 1:0. Можаров — 11 (Тараканов, Ю. Кожухов), 4:41 — 2:0. Шуйдин — 14 (бол., А. Бринкман, Иванов), 15:08 — 2:1. Градович — 8 (бол., Гордин), 35:12 — 2:2. Гордин — 32 (бол., Градович, Иванов), 60:55 — 2:3.

Вратари: Шиянов — Ромашкин.

Судьи: Андреев, Каменщиков.

31 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«ХК Рига» (Рига) — «Локо» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Денежкин — 11 (Лукичев, Березкин), 4:02 — 0:1. Лигис — 10 (бол., Федоров, Скрастиньш), 48:30 — 1:1. Манин — 24 (бол.), 51:33 — 1:2.

Вратари: Ворис (59:15) — Окоряк.

Судьи: Хажиев, Черенков.

31 января. Пиньки. Инбокс-Холл.

«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Красная Армия» (Москва) — 1:7 (0:2, 1:5, 0:0)

Голы: Черный — 7, 1:24 — 0:1. Кузьминов — 11 (Хулапов), 14:47 — 0:2. Мингачев — 15 (Калиниченко), 20:45 — 0:3. Горбушин — 6 (Сычев, Пустовалов), 25:26 — 1:3. Чабан — 3 (Заруба, Коробкин), 25:57 — 1:4. Мингачев — 16 (бол., Корбит, Аноп), 30:00 — 1:5. Заруба — 2 (Шамшурин, Коробкин), 32:34 — 1:6. Голощапов — 2 (бол., Корбит, Мингачев), 37:25 — 1:7.

Нереализованный буллит: Кузьминов (Красная Армия), 50:21 (Вратарь).

Вратари: Давыдюк (Герасимюк, 30:00) — Самсонов.

Судьи: Бестужев, Коршак.

31 января. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Шушин — 11 (бол., Силантьев), 13:53 — 0:1. Усманов — 9 (мен., Силантьев), 18:03 — 0:2. Большаков — 17 (бол., Яковлев, Васильев), 19:10 — 1:2. Рашевский — 31 (бол., Большаков, Яковлев), 50:28 — 2:2.

Победный буллит: Несветаев.

Вратари: Чуфаров — Фомин.

Судьи: Величко, Фатихов.

31 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).

«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Динамо» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Косолапов — 13 (Круглов, Баринов), 16:05 — 0:1. Сумин — 3 (Минтюков, Кацевич), 16:45 — 0:2. Аланов — 2 (Баринов, Круглов), 35:41 — 0:3. Смирнов — 8 (Никоноров, Кацевич), 48:19 — 0:4. Шмаков — 1 (Мошкин, Большаков), 48:35 — 0:5. Лебедкин — 10 (Уваров, Кашафетдинов), 59:19 — 1:5.

Вратари: Кадочников (Попов, 35:41) — Куликов.

Судьи: Арзамазов, Барулин.

31 января. Москва. УДС «Крылья Советов».

«Капитан» (Ступино) — «МХК Спартак» (Москва) — 5:4 (1:2, 3:2, 1:0)

Голы: Тагиров — 12 (бол., Новрузов, Маклозян), 4:15 — 0:1. Легалин — 10 (бол., Донцов, Кравченко), 4:37 — 0:2. Сивчук — 5 (Гараев), 10:00 — 1:2. Рыбин — 9 (Кулагин), 20:27 — 2:2. Казаков — 18 (бол., Тютчев, Константинов), 32:05 — 3:2. Мишаков — 5 (бол., Легалин, Кравченко), 34:35 — 3:3. Казаков — 19 (мен., Сурканов), 37:22 — 4:3. Мишаков — 6 (Донцов, Легалин), 38:23 — 4:4. Константинов — 9 (бол., Казаков, Тютчев), 59:30 — 5:4.

Вратари: Плешков — Куликов.

Судьи: Голышев, Жаирбаев.

31 января. Ступино. ЛД им. В.Боброва.