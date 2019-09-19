«Это же шедевр». 15-летний форвард разрывает оборону соперника в МХЛ
17:03
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Кузнецкие медведи» принимали «Ладью». Гости победили со счетом 4:2.
Одну из шайб после красивого сольного прохода забросил 15-летний нападающий «Ладьи» Александр Пономарев.
??ЭТО ЖЕ ШЕДЕВР!?? Александру Пономарев из @hc_ladya всего 15 лет, но он уже спокойно обыгрывает всю пятерку соперников и забивает? pic.twitter.com/j98zgR1Hfe— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 19, 2019
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