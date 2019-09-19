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«Это же шедевр». 15-летний форвард разрывает оборону соперника в МХЛ

17:03
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В матче регулярного чемпионата МХЛ «Кузнецкие медведи» принимали «Ладью». Гости победили со счетом 4:2.

Одну из шайб после красивого сольного прохода забросил 15-летний нападающий «Ладьи» Александр Пономарев.

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