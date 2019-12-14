Андрей Миронов: «Есть нюансы и их в кратчайшие сроки надо разобрать»

Защитник сборной России Андрей Миронов подвел итог встречи Кубка Первого канала против Чехии (4:3 Б).

— Хорошо играли и в предыдущем матче в последних двух периодах. Также и в этом матче, — приводит слова Миронова официальный сайт ФХР. — Да, пропустили ненужные голы. Есть нюансы и их в кратчайшие сроки надо разобрать. Завтра ранняя игра, надо выйти, достойно сыграть и победить. Тут 12 тысяч зрителей, завтра в Санкт-Петербурге ещё будет ещё больше. Это подталкивает, заводит и помогает.

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